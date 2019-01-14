В Краматорске за взятку задержан руководитель отдела ГП «Донецкстандартметрология». Новости

Руководитель отдела стандартизации, сертификации продукции и услуг, систем управления и технического надзора ГП «Донецкстандартметрология» был задержан в минувшую пятницу, 11 января, по подозрению в получении взятки.

Размер взятки составил 5,5 тыс. грн.

Такое вознаграждение потребовал задержанный за выдачу сертификата. Дело находится в ведении военной прокуратуры.

Около месяца назад один из руководителей этого же подразделения также был задержан по подозрению в подобном преступлении.

Источник: Kramatorskpost.com