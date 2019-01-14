В России активисты собрали более полумиллиона рублей для украинских военнопленных. Новости

Активисты и правозащитники из России, которые поддерживают украинских военнопленных моряков, собрали более полумиллиона рублей, на которые закупят для них необходимые вещи, одежду и еду. Об этом сегодня, 14 января, на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Встретилась с активистами и правозащитниками, которые активно поддерживают наших ребят в российском плену. Во время общения присутствовали родные украинских моряков. Они хотели лично услышать, что даже в РФ есть люди, которые готовы прислушиваться и помогать. Активисты сообщили мне и родственникам, что ими было собрано более полумиллиона рублей, на которые военнопленным купили одежду, еду и предметы первой необходимости», – сообщила Денисова.

Она также отметила, что правозащитники устраивают пикеты, передают письма и посылки от родных. Родители поблагодарили активистов и правозащитников за помощь и поддержку.

«Мир обязан знать, что украинские военнопленные есть, и мы приложим максимум усилий, чтобы они вернулись домой!», – резюмировала омбудсмен.