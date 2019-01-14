России может угрожать международный трибунал за захват украинских моряков, – адвокат Полозов. Новости

Следователи Федеральной службы безопасности России будут ходатайствовать перед судом о проведении закрытых заседаний по делу украинских моряков, потому что понимают незаконность своих действий. Об этом рассказал адвокат одного из военнопленных моряков Дениса Гриценко Николай Полозов, сообщает « Громадське » .

«Кремль уже понимает, что в ситуации с захватом украинских моряков вляпался в очень некрасивую, тяжелую политическую ситуацию. Конечно, они понимают, что на суде мы будем ставить вопрос о возбуждении Женевской конвенции, в будущем это может грозить российским властям международным трибуналом, поскольку это нарушение военного права в отношении украинских военнослужащих. И они пытаются купировать это всеми возможными способами – не пустить на заседание прессу, омбудсмена, никого», – сказал защитник.

Также он отметил, что следователи ФСБ подали ходатайство о продлении срока содержания под стражей всем 24 украинцам до 26 апреля, то есть на три месяца, а срок следствия уже продлен до 25 мая. Полозов добавил, что со своей стороны сторона защиты будет требовать немедленного освобождения украинских моряков из следственного изолятора, поскольку Женевская конвенция не предусматривает, чтобы военнопленные находились в тюрьмах и следственных изоляторах.

По словам адвоката, в своих ходатайствах следствие указывает стандартную формулировку в отношении рисков удержания украинских моряков, потому что они граждане Украины. «Но здесь, рядом с Лефортовским судом, есть река Яуза. С таким же успехом следователи могли написать, что они, как моряки могут убежать рекой. Это абсолютный бред. Такая формулировка использовалось и в десятках других дел по политзаключенным. Но проблема в другом. Нет суда как независимого института государственной власти. Судебная система зависит от тех решений, которые принимает исполнительная власть. Я не питаю иллюзий, что судьи выпишут то решение, которое от них требуют следователи ФСБ и российские власти, но со своей стороны команда адвокатов будет предоставлять весь перечень юридических действий, по защите военнопленных украинских моряков. Мы будем ходатайствовать также о том, чтобы была допущена пресса, Людмила Денисова и родственники моряков», – сказал Полозов.

По его словам, только на прошлой неделе адвокаты смогли попасть к некоторым морякам, но ко всем зайти одновременно невозможно, потому что в СИЗО Лефортово специальная система жеребьевки адвокатов, которая на две недели распределяет график посещений. Поэтому шанс пообщаться со всеми будет только завтра в суде.

Также Полозов отметил, что опубликованное ФСБ видео с якобы «признанием» моряков не будет иметь никакой юридической силы. «Вот это видео, на котором записали несколько моряков, не повлияет на ход дела, потому что запись проводили в непроцессуальном порядке, без участия адвокатов и даже по российским законам не могут быть использованы в суде», – заметил адвокат.

Ранее сообщалось, что в РФ планируют вынести приговоры всем военнопленным украинским морякам в один день.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение, действие которого завершилось 26 декабря. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

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