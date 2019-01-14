На КПВВ «Марьинка» мужчина пытался подкупить пограничников. Новости

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» мужчина пытался предложить пограничникам взятку. Об этом сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«На КПВВ "Марьинка" пограничники зафиксировали случай, когда гражданин Украины, который пересек государственную границу в недействующем пункте пропуска на границе с РФ, пытался "договориться" о непривлечении его к административной ответственности. На такое предложение мужчина получил от пограничников категорический отказ», – говорится в сообщении.

Как отмечается, пограничники сообщили об этом в полицию. «По данному случаю в Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу"», – уточняется в сообщении Госпогранслужбы.

Напомним, 13 января, на КПВВ «Майорск» (Донецкая обл.) за сутки пограничники предотвратили две попытки незаконной перевозки товар через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию (НКТ).

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