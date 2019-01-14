В Мариуполе с февраля стоимость отопления и горячей воды для населения в среднем возрастет почти на треть. Новости

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В Мариуполе с февраля стоимость отопления и горячей воды для населения в среднем возрастет почти на треть

14.01.19 23:41dnews.dn.uaНовости

Фото: горсовет Мариуполя

Сегодня, 14 января, в Мариуполе (Донецкая обл.) директор «Мариупольтеплосети» Дмитрий Мирошниченко представил членам постоянной комиссии обоснованные расчеты стоимости услуг предприятия на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Мирошниченко отметил, что такая необходимость возникла в связи с изменением стоимости энергоресурсов и законодательства в области оплаты труда. По его словам, предприятие может рассчитать только экономически обоснованный тариф. С учетом всех составляющих стоимость отопления и горячей воды для населения в среднем возрастет на 29,5%. «Хочу напомнить, что этот тариф принимается только органами местного самоуправления. Сразу мы даем свое обоснование членам постоянной комиссии по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства, контроля за коммунальной собственностью и приватизации, а после  исполкома городского совета. Общественные обсуждения не проводятся. А с февраля, если утвердит исполком, уже вступают силу новые тарифы», сказал Мирошниченко.

Мониторинг ценовой политики по стране показал, что мариупольский тариф не является самым высоким. Что касается платежеспособности населения города  по ноябрь 2018 года оплата за услуги «Мариупольтеплосети» составила 86%. Сейчас долг жителей перед предприятием  220 млн. грн.

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