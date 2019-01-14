В Мариуполе с февраля стоимость отопления и горячей воды для населения в среднем возрастет почти на треть. Новости

Сегодня, 14 января, в Мариуполе (Донецкая обл.) директор «Мариупольтеплосети» Дмитрий Мирошниченко представил членам постоянной комиссии обоснованные расчеты стоимости услуг предприятия на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Мирошниченко отметил, что такая необходимость возникла в связи с изменением стоимости энергоресурсов и законодательства в области оплаты труда. По его словам, предприятие может рассчитать только экономически обоснованный тариф. С учетом всех составляющих стоимость отопления и горячей воды для населения в среднем возрастет на 29,5%. «Хочу напомнить, что этот тариф принимается только органами местного самоуправления. Сразу мы даем свое обоснование членам постоянной комиссии по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства, контроля за коммунальной собственностью и приватизации, а после – исполкома городского совета. Общественные обсуждения не проводятся. А с февраля, если утвердит исполком, уже вступают силу новые тарифы», – сказал Мирошниченко.

Мониторинг ценовой политики по стране показал, что мариупольский тариф не является самым высоким. Что касается платежеспособности населения города – по ноябрь 2018 года оплата за услуги «Мариупольтеплосети» составила 86%. Сейчас долг жителей перед предприятием – 220 млн. грн.