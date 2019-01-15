Среди петрушки и укропа: Куда отогнали художников и антикварный рынок из центра Донецка (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке антикварный рынок, ранее располагавшийся на бульваре Пушкина рядом с Дворцом спорта (гимнастический манеж) «Шахтер», после серии скандалов переместили на Крытый рынок. Судьба художников, торговавших своими работами на бульваре, пока не ясна.

Следует отметить, что до 2005 года художники располагались в центральной части бульвара – торговали «с земли», на лавках. Но после реконструкции «донецкий Монмартр» сместили в начало бульвара – к памятнику Стратонавтам и дворцу спорта (гимнастическому манежу) «Шахтер». При этом там были созданы необходимые условия – установлены специальные сетки, на которые можно было вешать картины, лавки для отдыха, реконструировали территорию.

Здесь же рядом около ДС «Шахтер» 17 лет (с 2001 года) по выходным дням продолжал работать так называемый антикварный рынок («Клуб коллекционеров»). Антикварным его можно было назвать условно, так как настоящих предметов искусства здесь реализовывалось мало, в основном продавали старые вещи (преимущественно прошлого века) – монеты, марки, книги, иконы, утварь, игрушки. Также «пятачок» являлся центральным местом сборов коллекционеров. Уже при «ДНР» торговые ряды рынка серьезно поредели.

Сложности у художников и коллекционеров начались летом 2018 года. Сначала на антикварном рынке провели обыск, якобы, за торговлю украинской символикой. После чего блошиный рынок закрыли. А в сентябре «полиция ДНР» устроила ряд облав на художников.

Судьба художников не решена до сих пор. Ходят слухи, что их опять хотят переместить ближе к центру бульвара. На что мастера возмущаются – иная часть бульвара Пушкина не приспособлена для выставления картин, и им опять придется, как 15 лет назад, торговать «с земли».

А вот с коллекционерами, которые полгода были «бездомными», уже определились. Им предлагали на выбор пустующие места на рынках – «Мотодроме» и Крытом рынке. Коллекционеры выбрали место в здании Крытого рынка, под куполом, которое в довоенное время считалось «центровым» и было «забито» фермерами и реализаторами.

«Раньше коллекционеры стояли под открытым небом. Летом – жара, зимой – мороз. Ранней весной, когда все тает, стоишь в грязи, в снежной каше. Осенью листья падают. А когда идет дождь или снег! Марки не покажешь, боны и открытки тоже. Монеты от сырости покрываются налетом... В городской администрации нам предложили на выбор "Мотодром" и Крытый рынок. Мы решили, что на Крытом нам будет удобнее. Крытый-то практически пустовал, так что наше появление рынку только на руку… Местовой взнос мы платим минимальный», – прокомментировал в интервью одной из «республиканских» газет председатель Донецкого клуба коллекционеров Игорь Грязев.

Некоторые коллекционеры переживают, что выглядят как торговцы на рынке, мол, рядом петрушку продают. Но Грязев успокаивает коллег – «это остаточное явление, у людей, торгующих овощами, просто еще не истек срок аренды».

«Антикварам» установили «рыночный» график работы – пятница, суббота и воскресенье, с 8:00 до 15:00. «Как и раньше, самый насыщенный день – суббота. Но и в два других дня купол не пустует», – продолжает Грязев.

По его словам, «под куполом» собираются не только коллекционеры Донецка, но приезжают и из соседних городов – Макеевки, Харцызска, Тореза (после переименования Чистяково). Грязев уверяет, что прибывают даже из подконтрольной украинскому правительству Авдеевки.

Но на Крытый переехали не все участники антикварного рынка у «Шахтера». По словам председателя Донецкого клуба коллекционеров, ряды поредели за счет отсеивания спекулянтов и перекупщиков. «Здесь располагаются только члены клуба коллекционеров. И то, что вы здесь видите, называется выставкой-ярмаркой», – пояснил Грязев.

Он акцентировал, что на рынке запрещено продавать награды, оружие, «предметы с фашистской и украинской символикой». «Коллекционировать можно, торговать нельзя, это запрещено законодательством ДНР», – подчеркнул Грязев.

Он сетует, что в «ДНР» до сих пор не регламентирована деятельность коллекционеров. «Хочется, чтобы наконец был принят закон, регламентирующий деятельность коллекционеров. Мы направили коллективное обращение к главе ДНР с просьбой такого характера... Знаете, во всем цивилизованном мире коллекционеров оставили в покое. Никто не приравнивает их к спекулянтам, мошенникам. Например, в России тот, кто профессионально занимается торговлей монет, марок, антиквариата, платит определенный налог. Но любители – это ведь особая категория», – резюмировал главный коллекционер «ДНР».

Как выглядит место торговли «антиквариатом» на Крытом рынке – в фотографиях «Донецких новостей».

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