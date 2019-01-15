Жители Донетчины получат платежки нового образца: Как оплатить долг за свет. Новости

В начале января жители Донецкого региона получили платежки за электроэнергию, потребленную в декабре 2018-го, поэтому в документе в последний раз указаны старые реквизиты. Уже в феврале они изменятся в соответствии с требованиями реформы энергорынка. Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

«Но долг за 2018, если он появился при каких-либо обстоятельствах, следует оплатить именно той компании, которая предоставляла услугу в течение года, то есть ДТЭК Донецкие электросети. Просим наших клиентов быть внимательными при оплате, погасить долги и избегать их накопления в будущем», – акцентировали в компании.

В ДТЭК напомнили, что с 1 января 2019 стартовал первый этап государственной реформы рынка электроэнергии: энергоуслуги клиентам в Украине отныне будут предоставлять две разные компании – оператор системы распределения (ОСР) и поставщик.

Оператор системы распределения – ДТЭК Донецкие электросети будет осуществлять деятельность исключительно по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей. Компания-поставщик – будет заниматься поставкой электроэнергии потребителям, ответственность за начисление платежей и расчеты.

«Обращаем внимание, что за потребленную электроэнергию в декабре 2018 и долги за 2018 необходимо оплатить ДТЭК Донецкие электросети. Долги клиентов за 2018 не станут переходить от ДТЭК Донецкие электросети к Поставщику. Задолженность должна быть оплачена именно той компании, которая и предоставляла услуги по электроснабжению в предыдущем году», – подчеркнули в пресс-службе компании.

«Реформа рынка электроэнергии уже стартовала. И потребители должны быть внимательными при оплате первых счетов и погашении предыдущих долговых обязательств. В январе 2019 года жители региона получат один счет от ДТЭК Донецких электросетей, а уже в феврале 2019 года могут получить два счета. Первый от нового поставщика, а второй – от нас, в котором есть долг за потребленную электроэнергию в 2018 году. Чтобы закрыть задолженность, клиентам надо проверить, какой счет они оплачивают: либо услуги за 2019 год, либо за 2018. Если клиент ошибочно оплатит задолженность по другим реквизитам, то, к сожалению, долг останется непогашенным. Всем потребителям необходимо быть внимательными в переходный период во избежание недоразумений», – пояснила Екатерина Шашацкая, руководитель департамента по клиентским операциям ДТЭК Донецкие электросети.

Итак, оплачивать за потребленную в 2018 году электроэнергию необходимо ДТЭК Донецкие электросети.

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