Жертва российского фейкпрома: На Донбассе итальянский фоторепортер вместе с бойцами жил в окопах (Фото). Статьи

В конце прошлой недели имя итальянского корреспондента и фотографа Роберто Травана дважды фигурировало в СМИ. Сначала украинские медиа написали о том, что черно-белый снимок, на котором Роберто запечатлел старшего сержанта Вооруженных сил Украины, гранатометчика 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сергея Кобченко, на международном конкурсе Tokyo International Foto Awards завоевал золотую награду конкурса «Последний взгляд…». Фото было сделано в феврале 2017 года в промышленной зоне Авдеевки. Спустя два месяца, 25 апреля, в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями «ДНР» опорного пункта в промзоне Сергей Кобченко героически погиб. Указом президента уроженец Черкасской области награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).

А на следующий день «отличились» российские СМИ, распространившие новость о пропаже на Донбассе известного журналиста из Италии. Пропагандисты, ссылаясь на информацию представителей «ЛНР», заявили, что Траван приехал в Мариуполь для создания серии фотографий о войне на Донбассе в декабре 2018 года. В последний раз итальянец якобы связывался со знакомыми еще 23 числа, когда украинские военные якобы должны были отвезти его на передовую боевых действий на Донбассе. Разошлись несколько «версий»: что Травана могли убить или похитить в пьяной горячке или же из-за того, что он «слишком много увидел».

О том, что он «потерялся», Траван узнал от меня: в это время я вела переписку с Катериной, знакомой Роберто, согласившейся быть «посредником» в интервью. «Ой… Наверное, его распяли, зажарили и съели, а в Италию к семье отправили двойника, – с юмором отреагировала Катерина на фейковую новость. – Еще в конце января он вернулся домой и практически сразу же поехал с семьей на лыжах кататься. Вернулся после православного Рождества, я с ним разговаривала. Или это был не он?».

По всей видимости, Роберто в этот же день связался Министерством обороны Украины и сообщил, что «жив и здоров, своевременно вернулся из Украины домой в Италию, чтобы вместе с семьей отпраздновать Рождество и новогодние праздники». «Это со мной такое впервые. Никогда ничего подобного не случалось. Зачем распространили неправду? Честно говоря, не знаю. Но склонен согласиться с тем, что по этому поводу написала итальянская редакция Stop Fake. Что причина может быть в снимке Сергея, который победил на конкурсе в Токио, а также в том, что я смог насобирать на Донбассе массу материалов, над которыми в данный момент работаю», – прокомментировал он фейк российских изданий.

Роберто Траван

– Роберто, расскажите немного о себе.

– Я живу в Торино (Турин), городе, где я родился и вырос, и в котором учился. Мне 54 года, я женат и у меня двое детей. Учился в университете на архитектора, но прервал учебу, чтобы заниматься фотографией и графикой. Чуть позже начал заниматься журналистикой: с 1989 года сотрудничаю с одним изданием. Мне повезло: живу в спокойном месте, где много зелени. Это помогает мне собраться с мыслями и отдохнуть. Мои хобби? Музыка и литература. Ну и путешествия, разумеется. Но только с тем условием, чтобы не отрывали меня надолго от семьи: для меня нет ничего важнее моей семьи.

– Как давно занимаетесь фотожурналистикой? Помните свой первый снимок на войне?

– Фоторепортером я работаю относительно недавно – 6 лет. И эта моя работа не связана с той, которой я занимаюсь в редакции. Я – фрилансер, и это позволяет мне быть более свободным и распределять лучше мое время.

Первый снимок? Он был сделан в Афганистане, на борту военного вертолета, который направлялся на военную базу. Смотря вниз, находясь со стороны боевого орудия, я видел потрясающий пейзаж, который запомнился мне на всю жизнь.

Афганистан, первое фото

– Почему выбрали работу военным фоторепортером в «горячих точках»?

– Забегая вперед, скажу: я ненавижу оружие, страдания, смерть. Но, как это ни парадоксально, война умеет вытолкнуть наружу человеческую сущность: все лучшее и худшее, что есть в человеке. Потому что смерть и жизнь – они совсем близко, практически рядом, и их разделяет лишь тончайшая граница, они смотрят друг другу в лицо. И вот именно в такие мгновения видишь человека таким, каков он есть, со всеми его положительными качествами и дефектами, храбростью, страхом, и при этом без маски.

– Конфликты каких стран удалось запечатлеть? Вспомните поездку, которая оставила неизгладимое впечатление?

– За 6 лет работы я поездил немало. Но, думаю, что у меня осталось еще немало дорог, и не только в географическом плане. Я был на Балканах, в Тунисе, в Израиле, в Центральной Африканской Республике, Армении, два раза в Нагорном Карабахе и Афганистане. На протяжении вот уже четырех лет я слежу за конфликтом в Украине. Каждая страна оставила на мне неизгладимый отпечаток. И это, разумеется, благодаря людям, с которыми мне там приходилось встречаться, многих из которых уже нет.

– Когда впервые попали на Донбасс?

– В первый раз я приехал на Донбасс в 2014 году. Это было сразу после битвы в Дебальцево. Я поехал тогда с моими коллегами, такими же репортерами-фрилансерами как я. Мы тогда проехали вдоль и поперек всю зону возле поселка Пески вместе с батальоном «Сечь», невероятно профессиональными и серьезными бойцами. Мне очень хотелось понять, что происходит в Украине. Вернулся, и мои снимки были опубликованы в La Stampa (одна из самых известных и покупаемых ежедневных газет Италии, выпускается с 1867 года, – ред.).

Фото Роберто в La Stampa

В Авдеевке же я побывал зимой 2017 года, когда город был в осаде. Я лично, своими глазами, смог увидеть, что происходило на шахте Бутовка, Промзоне, Зените, то есть в самых горячих точках. В тех боях были задействованы танки. Их грохот был просто впечатляющим. Мне даже удалось войти в дом, в который часом ранее попал снаряд. И люди уже разбирали завалы. И именно в те дни я сделал фото Сергея, фото, которое стало символом фотовыставки «Вооружай ближнего своего», и которое выиграло золотую медаль международного конкурса в столице Японии. Я провел с Сергеем считанные секунды на том складе в Промзоне. Это было реально какое-то явление, что-то невероятное и необъяснимое, но он был тут, передо мной: с распятием и автоматом. И взглядом, который смотрел куда-то вдаль, мимо меня, в неизвестность. Я провел с ним буквально минуту, потом начались бомбардировки, и мы бросились бежать в разные стороны.

Месяцы спустя я узнал, что он погиб. Бессмысленно говорить, что к этой фотографии я испытываю особенные чувства, что-то, что даже невозможно и непросто объяснить. Те дни были самыми рискованными в моей недолгой карьере фоторепортера.

Сергей Кобченко

– На вашей странице в Facebook много снимков из Мариуполя. Как долго были в этом приморском городе? Чем он вас зацепил?

– В Мариуполь приехал в конце прошлого года, и я пробыл там 10 дней. Мне очень хотелось показать жизнь людей во время военного положения. Я увидел, что на самом деле количество военных и полиции было достаточно ограниченным. Я спокойно передвигался, и смог увидеть, как живет город, который уже 5 лет вынужден сосуществовать с линией фронта, которая находится совсем рядом. Людям приходится жить с этим страхом, что в любой момент могут напасть. Эту жизнь нельзя назвать спокойной. Спокойствие может быть только тогда, когда есть уверенность в мире, в том, чего нет на Донбассе, учитывая российскую агрессию.

Мариуполь

– У вас даже есть фотография со свадьбы военных. Для вас это первая свадьба в таком антураже?

– Тот свадебный снимок – это была полная неожиданность. Я уже собрался уезжать из города, когда Наталия Прилуцкая, волонтер, которая меня сопровождала, получила известие по телефону, и мы вернулись. Как раз, чтобы увидеть свадьбу Юлии и Артема. Это был незабываемый момент. Мы выпили за их счастливую жизнь на берегу Азовского моря и на следующий день проводили их на фронт. Это был мой первый свадебный снимок, и я так волновался, чтобы не ошибиться. Тогда я понял, что именно свадебные фотографии – это не для меня.

– Что знают итальянцы о конфликте на Донбассе?

– К сожалению, ничего. И это касается не только итальянцев. О войне на Донбассе рассказывают мало и с такими неточностями, что очень сложно понять, что на самом деле происходит на протяжении вот уже пяти лет. И поэтому очень легко ошибиться, называя то, что происходит – внутренним конфликтом или гражданской войной. В то время как нет никаких сомнений, что это оккупация, поддерживаемая российскими военными, и не только военными, средствами. К этому нужно прибавить еще колоссальную пропагандистскую машину, которая работает на полную катушку, подавая зрителю искаженную информацию.

– Как родные относятся к вашим опасным командировкам?

– Моя семья, разумеется, живет в постоянном напряжении из-за моей работы. Но, вместе с тем, она уважает мой выбор. Моя семья – это моя опора: я не смог бы уезжать в рабочие командировки, если бы это было не так.

– На неподконтрольную территорию удавалось проехать?

– Я проехал всю зону Донбасса, с севера на юг, от Дебальцево до Широкино. Но я не был на оккупированных территориях, потому что после репортажей, сделанных на украинской стороне, для меня туда вход заказан.

Вместо этого мне посчастливилось провести недели в окопах с украинскими солдатами: мы делили с ними еду, я спал рядом с ними, мы вместе находились под обстрелами снайперов и артиллерии, и в страшные морозы и в летнюю невыносимую жару. За каждым моим снимком не просто фигуры, на них - люди, с их надеждами, мечтами, желанием жить.

Неизгладимые впечатления остались от волонтеров, которые помогают как военным, так и гражданскому населению в зоне конфликта. Собирают помощь по всему миру и развозят затем по линии фронта, рискуя своей жизнью. Их вклад не только материального характера, но и психологического. Они – моральная поддержка для тех, кто находится на передовой.

– Ближайшее будущее Роберто Травана в профессии. О чем мечтаете?

– Моя мечта – фотографировать мирный Донбасс: города и села, которые отстраиваются, солдат, которые вернулись к мирной жизни, к своим семьям, конец страданиям. Это действительно самая моя большая мечта, которая относится ко всем конфликтам, которые я видел и рассказал посредством фотографий.

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»

За перевод благодарим Катерину Садилову. Фотографии – из личного архива Роберто Травана

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