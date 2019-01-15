В «ДНР» усугубляется ситуация с вывозом мусора (Фото). Новости

На неподконтрольной части Донецкой области усугубляется ситуация с вывозом мусора: его скапливается очень много возле мусорных баков не только в Донецке, но и в иных городах. Об этом пишут пользователи соцсетей.

Люди делятся соответствующими фотографиями. Так, проблема с мусором есть в Донецке (на фото – дворы в центре):

Так выглядят баки на Боссе:

«Такое по всему Донецку», – пишет Сергей.

Не вывозят мусор в Горловке (на фото – 5 квартал):

Местные жители публикуют фото мусорных контейнеров по ул. Чубаря в Макеевке:

Не лучше и ситуация в Енакиево (на фото – Фильтровальная, р-н трамвайной остановки):

Напомним, «глава ДНР» признал проблему с невывозом мусора в городах.

Читайте также: