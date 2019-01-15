Пенсии, соцвыплаты, документы: Каковы риски в услугах посредников в «Л-ДНР». Новости

В Украине мошенники пользуются тем, что государство установило ряд сложных проверок для жителей неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом рассказала менеджер неправительственной программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина.

«Государство придумывает такие правила игры и создает такие контрольные пункты, чтобы как можно больше уменьшить количество получателей социальной помощи. Полностью отрезаны жертвы конфликта – люди без справки ВПЛ. Кроме того, ежемесячно около 150-200 тыс. человек со справками ВПЛ, имеющие право на помощь, не получают свою помощь», – сказала она.

«В Украине зарегистрировано около 800 тыс. пенсионеров-ВПЛ, а каждый месяц получают пенсию 550 тыс. человек. Разница – в непонятных различных проверках и прекращении выплат», – продолжила Вершинина.

По ее словам, обращаться к посредникам за оформлением пенсий, документов или социальных пособий очень рискованно. «Когда вы вместо того, чтобы обратиться к доктору, идете к бабке-знахарке и пытаетесь вылечить перелом ноги отваром ромашки, есть шанс, что нога срастется, но есть шанс, что нет. Так и здесь», – отмечает правозащитница.

Она привела несколько примеров: «Вариант самый прекрасный – человеку повезет, и он получит свои деньги. Здорово. Он попытается сделать это еще раз, и не факт, что получится. Но есть вариант, что не получится и с первого раза. У нас были случаи, когда к нам обращались заявители и рассказывали, что отдали свои паспорта и документы людям, через время им вернули их документы, сказали, что не получилось, деньги не вернули, а еще через какое-то время они выехали и узнали, что на их карточки пенсии были переведены и обналичены этими "посредниками"».

«У нас были случаи, когда люди заплатили деньги и больше не увидели ни своих документов, ни этих посредников никогда. Мошенники пользуются тем, что государство обмануло своих граждан. Чем дольше государство будет обманывать своих граждан, тем больше мошенники будут этим пользоваться», – подчеркнула Вершинина.

Как отметила исполнительный директор благотворительного фонда «Восток-SOS» Александра Дворецкая, подобные посреднические услуги незаконны. «Любое такое объявление значит: либо это мошенники, которые возьмут деньги и не исполнят, либо это коррупционная схема, которая работает с обеих сторон линии столкновения, где есть украинские чиновники, которые за какую-то благодарность или оплату оказывают такие услуги. Но это незаконно и существует большой риск остаться без документов», – сказала она.

Ранее сообщалось, что на проблемах пенсионеров-переселенцев зарабатывают дельцы как на подконтрольной Украине части Донбасса, так и за линией разграничения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио Свобода»

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