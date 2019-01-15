Ротация в зоне ООС: На блокпостах Донбасса будут дежурить полицейские из разных областей (Фото). Новости

На восток Украины прибыла новая смена сотрудников полиции из всех областей, которые будут работать на стационарных и мобильных блокпостах. Временно исполняющий обязанности заместителя командующего по вопросам применения сил и средств Национальной полиции Объединенных сил Сергей Кондрашенко провел совещание в Бахмутском отделе полиции с руководителями подразделений. Об этом 14 января сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

По словам Кондрашенко, безопасность граждан на территории проведения ООС зависит от качественной работы на блокпостах. «Задачи полицейских на блокпостах остаются неизменными – это недопущение перемещения на мирную территорию опасных предметов и выявление лиц, которые могут представлять угрозу для мирных жителей», – отметил он.

На совещании присутствовали руководители полиции Донетчины и Луганщины, которые подчеркнули важность поддержания налаженного взаимодействия регионального управления со всеми его подразделениями с приданными силами во время охраны общественного порядка. В связи с ротацией важно сохранить такое взаимодействие на должном уровне.

Сергей Кондрашенко отметил, что сейчас на блокпостах в Луганской и Донецкой областях созданы все условия для качественного несения службы полицейскими и удобства для граждан. Наряды обеспечены современной техникой для более быстрой и качественной проверки – металлодетекторами, видеокамерами на специальных штативах с приборами ночного видения, средствами для обследования транспортных средств в труднодоступных местах.

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