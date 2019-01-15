В Донецке произошло двойное убийство. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке убили семейную пару. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что убийство произошло в Кировском районе города. «В дежурную часть Кировского РО полиции поступило сообщение о факте обнаружения семейной пары с признаками насильственной смерти. Сотрудники полиции по "горячим следам" установили подозреваемого в совершении указанного преступления. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК ДНР (убийство)», – говорится в сообщении.

Подробности ЧП, а также задержан ли подозреваемый в убийстве, не сообщается.

Всего в «ДНР» за минувшие сутки зарегистрировано 7 сообщений о преступлениях, в том числе 2 убийства, 1 факт причинения телесных повреждений, 1 разбой и 1 грабеж.

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