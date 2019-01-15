Почему России не нужен сухопутный коридор в Крым, – мнение. Новости

России не нужен сухопутный коридор в Крым через Донбасс, потому что она достаточно выстроила транспортную и военную логистику на полуострове. Такое мнение выразил политический эксперт Василий Вакаров.

«За последние два года Россия перекинула и разместила в Крыму 4 комплекса С400. Один из них – уже в конце прошлого года на севере Крыма, который накрывает 400 км Украины. Россия построила новый гражданский аэропорт в Симферополе, а в конце ноября отремонтировали аэропорт "Бельбек", который был только военным, а сделали его и гражданским, и военным», – сказал он.

По его словам, Россия также укрепила черноморский флот в Крыму. «Там только около 55 единиц новых кораблей, субмарин и так далее. Россия максимально милитаризирировала Крым. Кроме того, работает автомобильный мост. В конце этого года они готовятся открыть железнодорожную ветку. И я не вижу с военной точки зрения дальше заходить через Украину в Крым», – считает Вакаров.

Как сообщалось ранее, командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Москва ищет возможность использовать район Азовского моря для дальнейшего военного продвижения на территорию Украины и, прежде всего, открытия сухопутного коридора в аннексированный Крым.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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