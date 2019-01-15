В «ДНР» рассказали, кому из автовладельцев не нужна «растаможка». Новости

В «ДНР» без оформления каких-либо «пошлин» проходят «таможню» автомобили с «республиканскими» и украинскими номерами, зарегистрированные в Донецкой области. Об этом в эфире одного из местных телеканалов рассказал «заместитель председателя комитета по транспорту и связи народного совета ДНР» Сергей Сверчков.

«Если въезжает иностранец, ему выписывают декларацию о временном ввозе. Наши граждане, заезжая с территории РФ через "Успенку" или другой пункт пропуска на авто с госномерами АН Донецкой области либо образца ДНР, не оформляют никакие документы», – сказал он.

По его словам, если автовладелец решает оформить «растаможку», он может оплатить 10% стоимости, но ему придется в течение 10 дней стать на учет в «ДНР» и получить «республиканские» номера на транспорт. «Он получает дублирующие номера образца ДНР, если у него их не было. Если у него такая регистрация была в 2017-2018 годах, госномера сохраняются, просто обновляется регистрационный талон», – заявил Сверчков.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» с января 2019 года «растаможку» автомобилей, имеющих иностранную регистрацию, можно оплатить в рассрочку в течение 10 лет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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