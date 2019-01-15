В соцсетях показали, как сегодня выглядит автовокзал «Западный» в Донецке (Фото). Новости

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В соцсетях показали, как сегодня выглядит автовокзал «Западный» в Донецке (Фото)

ДН

15.01.19 10:36dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке автовокзал «Западный», открытый в 2011 году в Куйбышевском районе города, сегодня представляет собой печальное зрелище. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В местном паблике были опубликованы фото нынешнего состояния автовокзала:

В комментариях дончане сожалеют о том, что «Западный» так выглядит, и пишут о мародерах:

  • Юлия: «Я сюда приехала в 2014 году из Харькова, было еще красиво, в апреле»;
  • Виталик: «Это за Песками, за бывшим постом ГАИ, возле газозаправочной станции... Совсем новый был вокзал»;
  • Виталий: «Освободили от "биндер", клоуны»;
  • Марина: «Типичная картина в ДНР... Великое достижение ополченцев – полная разруха, нищета и отсутствие перспектив»;
  • Константин: «Разруха»;
  • Дашенька: «Какой смысл этих фотографий, показали б лучше, как это все отстраиваться будет! А это дерьмо я и со своего окна вижу. Никакого прогресса в Донецке. Кому-то хорошо, а простые люди сводят концы с концами»;
  • Егор: «10% уничтожено пожаром, остальное местные жители растащили».

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