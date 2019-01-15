В соцсетях показали, как сегодня выглядит автовокзал «Западный» в Донецке (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке автовокзал «Западный», открытый в 2011 году в Куйбышевском районе города, сегодня представляет собой печальное зрелище. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В местном паблике были опубликованы фото нынешнего состояния автовокзала:

В комментариях дончане сожалеют о том, что «Западный» так выглядит, и пишут о мародерах:

Юлия: «Я сюда приехала в 2014 году из Харькова, было еще красиво, в апреле»;

Виталик: «Это за Песками, за бывшим постом ГАИ, возле газозаправочной станции... Совсем новый был вокзал»;

Виталий: «Освободили от "биндер", клоуны»;

Марина: «Типичная картина в ДНР... Великое достижение ополченцев – полная разруха, нищета и отсутствие перспектив»;

Константин: «Разруха»;

Дашенька: «Какой смысл этих фотографий, показали б лучше, как это все отстраиваться будет! А это дерьмо я и со своего окна вижу. Никакого прогресса в Донецке. Кому-то хорошо, а простые люди сводят концы с концами»;

Егор: «10% уничтожено пожаром, остальное местные жители растащили».

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