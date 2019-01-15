Водоснабжение Торецка восстановлено, – штаб ООС (Видео). Новости

Водоснабжение Торецка (до переименования Дзержинск, Донецкая область) восстановлено. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Как рассказали в штабе, 12 января в результате прорыва водопровода город Торецк и его окрестности остались без воды.
В течение 2-х дней подразделения ГСЧС вместе с группами гражданско-военного сотрудничества и СЦКК обеспечивали безопасность ремонтно-восстановительных работ для сотрудников компании «Вода Донбасса». В частности, пиротехниками было проверено 2,5 га местности, уничтожена опасная находка – граната Ф-1. 14 января после откачки воды из затопленного аварийного участка ремонтникам удалось добраться до пробоины и починить ее.
Сегодня, 15 января, работа водопровода восстановлена. Сейчас идет заполнение резервуаров.
Как сообщалось ранее, с 12 января, вероятно, из-за повреждения водопровода «Горловка-Торецк», вода в городской резервуар не поступала. Город, в котором проживают более 42 тыс. человек, оставался без водоснабжения. 14 января были начаты аварийно-восстановительные работы на водоводе «Горловка – Торецк».
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