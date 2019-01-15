Тука рассказал, почему Кабмин засекретил список антироссийских санкций. Новости

В Украине действует специальный порядок введения санкций, их готовит на рассмотрение правительства один из органов центральной исполнительной власти, а утверждает – Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«Если правительство утверждает такой перечь, соглашается с мотивацией, утверждает этот перечень и направляет его в Совет национальной безопасности и обороны. Окончательное решение принимается не правительством, а СНБО», – сказал он.

По его словам, согласно ст. 9 Закона «О доступе к публичной информации», есть два пункта, в соответствии с которыми информация помечается грифом «Для служебного пользования». «Это информация о субъектах властных полномочий, которая относится к внутриведомственной служебной корреспонденции, докладные рекомендации, если они связаны с разработкой направления деятельности учреждения или осуществлением контрольных, наблюдательных функций органами государственной власти. Второй пункт – если эта информация собрана в процессе розыскной и контрразведывательной деятельности в сфере обороны, которую отнесено к государственной тайне. Поэтому в соответствии с этими пунктами на наше предложение наложен соответствующий гриф», – рассказал Тука.

«Каким будет окончательное решение СНБО: обнародует ли он перечень или нет, это уже зависит не от нас. Цель санкций – не просто огласить перечень. После принятия решения наступают определенные последствия. Мы грифуем свою информацию во время ее сбора, анализа и подачи, чтобы субъекты санкций не смогли на опережение прибегнуть к мерам и избежать последствий», – добавил замминистра МинВОТ.

Напомним, правительство Российской Федерации обнародовало перечень запрещенных к ввозу на территорию России товаров из Украины, также в РФ расширили санкции в отношении физических и юридических лиц Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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