Ситуация в пунктах пропуска утром 15 января: Проезда ожидали 255 авто. Новости

Сегодня утром, 15 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 14 января линию разграничения через КПВВ пересекли 31,1 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7 065 человек и 810 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6 450 человек и 1045 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6 005 человек и 1095 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3 110 человек и 640 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8 415 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 255 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/70;

КПВВ «Марьинка» – 30/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 35/50;

КПВВ «Гнутово» – 0/0.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

«Администратор»: «7:22. "Каргилл". Основная на середине моста. Льготная на спуске с моста. Просто… Автобусы штук 9 и бусиков более 10».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Администратор»: «8:38. Из Донецка в сторону Волновахи машин 50».

КПВВ «Гнутово»:

«Сайгон»: «7:46. Октябрь. Общая в середине села. Льгота до камышей. Третий ряд (бусы) почти как льгота. Дорога почищена, но сплошной каток»;

«Сайгон»: «8:21. Октябрь. В середине села».

О ситуации на КПВВ «Майорское» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.