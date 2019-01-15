Наезд на пешехода: В соцсетях сообщают о ДТП в Донецке. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 15 января, произошло ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают дончане, авария произошла по ул. Артема: автомобиль наехал на пешехода.

«Донецк. На "Узбечке" по Артема ДТП, наезд на пешехода», – пишет автор поста в местном паблике.

Жители Донецка уточняют, где именно произошло ДТП, и обсуждают аварию:

Ольга: «Рынок за бывшим офисом Феникс»;

Татьяна: «Магазин Узбекистан»;

Егор: «Ох уж эти пешеходы»;

Андрей: «Утро началось».

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