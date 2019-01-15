Беларусь как плацдарм: Политолог рассказал об угрозах со стороны России. Новости

Россия в ближайшее время не воспользуется Беларусью как плацдармом для наступления, но есть и другие риски. Об этом рассказал политический эксперт Василий Вакаров.

«В этом году на территории Белоруссии планируются РФ очень серьезные военные учения. В прошлом году они провели масштабные учения на границе с Китаем», – сказал он.

По его словам, об этих учениях очень много противоречивой информации. «Я не думаю, что Россия в ближайшее время использует Беларусь как плацдарм против Украины, но то, что она может оставить часть своих войск после учений на территории Белоруссии, – это безусловно», – убежден Вакаров.

«У нас еще есть Приднестровье. И российская армия, которая находится в Приднестровье. РФ ежегодно поставляет газ через территорию Украины на Молдову. На сегодняшний день задолженность Молдовы за газ – порядка 5 млрд долл. Россия фактически дотирует Приднестровье, имея там газ и электроэнергию, Россия содержит Приднестровье и свою армию. Если у нее будет план напасть на Украину, почему бы не воспользоваться Приднестровьем?», – отметил эксперт.

Политолог также считает, что России не нужен сухопутный коридор в Крым через Донбасс, потому что она достаточно выстроила транспортную и военную логистику на полуострове.

Как сообщалось ранее, командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Москва ищет возможность использовать район Азовского моря для дальнейшего военного продвижения на территорию Украины и, прежде всего, открытия сухопутного коридора в аннексированный Крым.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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