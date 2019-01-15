Сводка из зоны ООС за 14 января: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций. Вследствие обстрелов противника за сутки 1 военнослужащий погиб и 2-е получили ранения. Об этом сегодня, 15 января, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия позиции украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка, из гранатометов – вблизи поселка Павлополь, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Старогнатовка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Чермалык, из крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Тарамчук, из гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Пески, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Водяное.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» незаконные вооруженные формирования вели огонь по украинским военным из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гладосово, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новотошковское, из гранатометов – в районе населенного пункта Крымское, из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка Трехизбенка.

В течение текущих суток в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» противник открывал огонь из гранатометов в районе поселка Славное и в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» из автоматических гранатометов вблизи поселка Новоалександровка.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 10 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 95 единиц. Под огнем оказались район аэропорта на севере Донецка ("Вольво-центр"), поселок шахты "Трудовская" в окрестностях Донецка; поселок шахты "6/7" в Горловке; Ясиноватая; село Саханка. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы, вооружение БМП и БТР, крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Первомайска, села Калиновка и поселка Голубовское. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».