Путешествие из Донецка в Луганск: Зачем «ЛНР» ограждается от «ДНР» (Фото). Новости

Накануне осенних «выборов» в 2018 году, «главы» «ЛНР» и «ДНР», которых поддерживает Россия, пообещали сделать внутреннюю «границу» между неподконтрольными украинской власти территориями Луганской и Донецкой областей условной. На сегодня ситуация далека от обещанного воссоединения, пишет «Радио Свобода».

Между неподконтрольными украинской власти Донецком и Луганском есть автобусное сообщение. У одного из автобусов надпись на табличке – еще украинская, но с затертыми мягкими знаками.

Билет в Луганск стоит 250 руб. (по местному курсу на 16 января – 105 грн). Расстояние до Луганска – всего около 160 км, но дорога занимает много времени, около 5 часов.

Пассажиров ждут долгие проверки на «границе» между «ДНР» и «ЛНР».



Отменить проверки на внутренней «границе» неподконтрольной части Донбасса обещали еще в апреле прошлого года. «Мы полностью, практически полностью снимаем "границу", пока в одностороннем порядке, между "ДНР" и "ЛНР". Со своей стороны мы полностью снимаем. В "ДНР" там немножко сложнее, у них есть "законы", которые необходимо отменять, и я думаю, что в ближайшее время там будут приняты такие же, как говорится, ответные меры», – говорил в апреле прошлого года «глава ЛНР» Леонид Пасечник.

Обещания не сдержали. На полпути между Донецком и Луганском – проверки и осмотры. Практически, как на международных пунктах пропуска. Достаточно часто берут отпечатки пальцев, фотографируют в профиль, анфас. «Сначала мы заполняем такой образец "миграционной карты": пишем имя, фамилию, дату рождения, место проживания. А на самой "границе" просто проверяют паспорта. Ранее еще проверяли вещи, но сейчас такой практики уже достаточно долго нет. Еще довольно часто берут отпечатки пальцев – так, сканируют. Фотографируют в профиль, анфас», – рассказывает житель Донецка.

В чем же смысл внутренних "границ"? И почему не спешат объединять две псевдореспублики? «Российские кураторы не заинтересованы в объединении, по той простой причине, что если вместо двух потоков будет один, то спецслужбам, курирующим эти псевдореспублики, придется очень несладко в разборках друг с другом», – отмечает аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко.

После «выборов» в ноябре 2018 года противоречия между Луганском и Донецком только усилились. Группировкой «ЛНР» руководит «спецслужбист» Пасечник, а «ДНР» – Пушилин, которого эксперты называют человеком Суркова, советника Путина. «Было очень, кстати, интересное заявление Пушилина, который открыто говорил о том, что Пасечнику стоит немного уменьшить свои интеграционные обороты и псевдореспубликам стоит быть, как Россия и Беларусь, что довольно симптоматично в ходе нынешних событий», – говорит Мария Кучеренко.

«ДНР» и «ЛНР» отгородились друг от друга не только «границами». Они даже по структуре разные. Например, в Луганске всего 50 депутатов так называемого «народного совета», в Донецке – в два раза больше. При этом в «ДНР» больше полномочий у «главы ДНР», тогда как луганские часть прав отдали «совету министров». Разница в правилах, собраниях и оформлениях «документов» лишь усложняет и без того непростую жизнь людям. «Для того, чтобы заключать браки между представителями "ЛНР" и "ДНР", им нужно обращаться в соответствующие "миграционные ведомства"...», - рассказывает публицист московского Центра Карнеги Константин Скоркин.

В Луганске везде своя символика, билборды с Пасечником. Об обещании убрать «границы» не вспоминают. И далеко не все луганчане хотят объединяться с Донецком. «Я думаю, что, наверное, не надо, потому что у нас своя организация, своя "администрация", которая старается для нас. А Донецк будет – себе. Нам будут меньше отстегивать», – считает жительница Луганска.



Несмотря на то, что экономика неподконтрольной части Донбасса передана в управление одной структуре – «Внешторгсервис», политически объединяться «ДНР» и «ЛНР» пока не собираются. «Донбасс, как мне кажется, по-прежнему находится на вот этом распутье. И его кураторы до конца не знают, что с ним делать: интегрировать обе "республики", оставить все, как есть, впихнуть обратно в Украину», – отмечает Константин Скоркин.

А значит, долгие проверки и обзоры на внутренней «границе» неподконтрольного Донбасса в ближайшее время вряд ли исчезнут.