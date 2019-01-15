В Москве суд закрыл заседание по продлению ареста украинских моряков. Новости

Лефортовский суд Москвы закрыл заседание по продлению ареста украинским морякам, которые были захвачены РФ в Керченском проливе – заседание проходит без слушателей и СМИ. Об этом сообщает российское издание «ТАСС».

«Суд постановил провести рассмотрение ходатайства следователя в закрытом режиме», – сказал судья.

Также сообщается, что о закрытии судебного заседания ходатайствовала ФСБ.

В свою очередь защита украинцев суд провести заседание в открытом для слушателей и СМИ режиме. Позиция защиты – обязательный допуск на слушания СМИ, представителей посольств иностранных государств, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, которая приехала в суд, а также родственников военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в РФ планируют вынести приговоры всем военнопленным украинским морякам в один день. Также сообщалось, что следователи Федеральной службы безопасности России будут ходатайствовать перед судом о проведении закрытых заседаний по делу украинских моряков, потому что понимают незаконность своих действий

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение, действие которого завершилось 26 декабря. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

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