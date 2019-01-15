Рева пояснил, почему накопительная система пенсий так и не заработала. Новости

В Украине с 1 января 2019 года накопительная система пенсий так и не заработала, потому что для этого депутаты Верховной Рады не приняли соответствующий закон. Об этом рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Законом о пенсионной реформе, кроме перерасчета пенсий, было предусмотрено подготовка и подача законопроекта о введении с 1 января 2019 года общеобязательной накопительной системы – второго уровня пенсионного обеспечения. Получив такое задание, мы начали готовить такой законопроект», – сказал он.

По его словам, группа из около 70 народных депутатов Украины опередила Минсоцполитики и подала в Верховную Раду свой законопроект о накопительной системе. «По регламенту Верховной Рады мы должны были либо подать альтернативный законопроект, который мы на тот момент еще не разработали, его нужно было бы срочно разрабатывать и подавать, рискуя, что наш законопроект будет противоречить мнению 72 народных депутатов, либо искать компромиссный вариант», – отмечает Рева.

Он сообщил, что Минсоцполитики подало в Верховную Раду альтернативный законопроект. «Мы договорились с разработчиками этого законопроекта, что мы готовы внедрять накопительную систему на базе их закона. Хотя мы обратили внимание разработчиков на некоторые принципиальные моменты, которые необходимо было поправить еще до первого чтения. В результате этот законопроект прошел через Комитет ВР по вопросам социальной политики. Мы его поддержали при условии внесения изменений до первого чтения», – рассказал министр.

«С того времени, с весны 2018 года, и до сегодняшнего дня этот законопроект не был рассмотрен Верховной Радой Украины. Поскольку он не был рассмотрен, не был принят ни в первом, ни во втором чтении, у нас нет ни одного юридического основания для внедрения накопительной системы с 1 января 2019 года. Понимая это, мы в декабре подавали законопроект, которым предлагали просто перенести дату. Пока и этот вопрос не решен. Мы надеемся, что все-таки найдем общий язык с нашими народными депутатами», – добавил Рева.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»

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