Бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год еще не утвержден. Новости

Бюджет Пенсионного фонда Украины на 2019 год обсчитан, но еще не утвержден. Об этом рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«На ближайшем заседании Кабинета министров Украины мы будем утверждать бюджет Пенсионного фонда на 2019 год», – сказал он.

«Для выполнения всех государственных программ и покрытия дефицита Пенсионного фонда будет предусмотрено почти 167 млрд грн из государственного бюджета. Плюс собственные доходы Пенсионного фонда составят почти 240 млрд грн. В целом это будет около 400 млрд грн совокупного бюджета Пенсионного фонда», – добавил Рева.

Он отметил, что увеличение доходов Пенсионного фонда связано с несколькими факторами. «Зарплата в Украине растет. По предварительным данным Госстата, где-то на 25% выросла номинальная заработная плата за год в Украине. Плюс растет количество застрахованных лиц – это очень важный показатель. Почти 468 тыс. человек начали платить страховые взносы. Это на фоне трудовой миграции и уменьшении числа рабочих рук в Украине. В целом число плательщиков ЕСВ выросло, и это говорит о детенизации», – сообщил министр соцполитики Украины.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины подготовили подробные разъяснения о том, как в 2019 году изменятся пенсионные выплаты различным категориям пенсионеров, в том числе военным пенсионерам.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»

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