Жительницу Луганщины привлекают к ответственности за незаконную переправку людей через госграницу. Новости

Жительницу Луганщины привлекут к ответственности за незаконную переправку людей через государственную границу Украины. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что ведомством осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту организации 42-летней жительницей Станично-Луганского района незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 1 ст. 332 УК Украины).

«Во время досудебного расследования установлено, что женщина вне официальных пунктов пропуска нелегально переправляла людей через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации. При осуществлении попытки незаконно пересечь границу через замерзшую реку Луганщины злоумышленница вместе с нелегалом, который воспользовался ее услугами, задержаны сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Луганской области, в начале января 2019 года», – сообщили в прокуратуре.

В настоящее время женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332 УК Украины. Северодонецким городским судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

За совершение преступления подозреваемой грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.