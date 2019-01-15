Почему хотя бы на школах не почистить: В Луганске жалуются на сосульки (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске местные жители продолжают жаловаться на огромные сосульки и глыбы льда, свисающие с крыш. Об этом они пишут в соцсетях.

Как утверждают в «ЛНР», «все городские коммунальные предприятия, имеющие на балансе специальную технику, задействованы в работах по ликвидации наледи с кровель социальных зданий – учреждений образования, культуры и здравоохранения».

Однако и 13-го, и 14-го, и 15 января ситуация мало изменилась. В частности, жители Луганска публикуют фото школы №40, расположенной в квартале Солнечный:

Также луганчане публикуют фото сосулек, представляющих серьезную опасность для прохожих, на многоэтажных домах:

«Хорошо бы под эти прекрасные сосульки поставить рабочее кресло мэра, с примотанным к нему скотчем господином Пилавовым ("глава администрации" Луганска – прим. ред.)», – пишет Евгений.

Кроме того, луганчане пишут о большом количестве льда и снега на крышах и козырьках. Помимо этого, пользователи соцсетей возмущены, что работы по удалению сосулек с крыш школ не проводят сотрудники «МЧС», у которых имеется спецтехника.

«МЧС – молодцы. Чистят. Свое здание», – иронично отмечает автор поста и публикует фото.

Жители Луганска комментируют увиденное:

Петр: «Купите себе "стрелу" и будет у вас чисто, и снега не будет»;

Александр: «Почему бы им хотя бы на школах не почистить?»;

Николай: «Там дальше здание – там п**ец сосульки… Они, наверно, и к себе ездят быстрее, когда у них что-то случается».

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