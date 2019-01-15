В Мариуполе нетрезвый мужчина бросил внучку на улице. Новости

В Мариуполе нетрезвый мужчина заснул на улице в присутствии маленького ребенка. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

«Вчера вечером за помощью в полицию обратились двое подростков, которые сообщили, что на ул. Солдатской на земле лежит дедушка в состоянии алкогольного опьянения, а рядом находится маленький ребенок. По приезде патрульных заявительница сообщила, что пожилой мужчина зашел в свой дом, а ребенок остался с ними», – говорится в сообщении.

«На звонок полицейских дверь никто не открыл, поэтому инспекторы связались с мамой девочки. Женщина сообщила, что сейчас на работе, а малышку должен был забрать дедушка с детского сада. Патрульные отвезли девочку к матери и провели с последней профилактическую беседу», – добавили в полиции.