За сутки спасатели Донетчины четыре раза помогали водителям на дорогах области. Новости

За минувшие сутки спасатели Донетчины четыре раза помогали водителям на дорогах. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, 14 января в 14:45 в службу спасения обратился водитель грузового автомобиля, застрявшего на площади Правобережной в Мариуполе. По указанному адресу выехали бойцы 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые отбуксировали грузовик со скользкого участка дороги на проезжую часть.

В 21:15 спасатели 22-го Государственного пожарно-спасательного отряда оказали помощь водителю грузовика в Торецке. Аналогичное происшествие произошло в с. Новокрасновка Никольского района Донетчины.

В 3:00 15 января бойцы 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда отбуксировали легковой автомобиль со скользкого участка автодороги на расчищенный участок дороги.

Всего от Главного управления привлекались 15 человек личного состава и 4 единицы техники.