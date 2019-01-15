В «ДНР»: В Донецке люди жалуются на сильный неприятный запах на улицах . Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители жалуются на сильный неприятный запах на улицах города. Об этом люди пишут в соцсетях.
«Калининский район (ниже ул. Ходаковского) – воздух пахнет йодом или хлором. Какая ситуация в других районах?», – пишет Сергей поздно вечером 14 января.
Иные дончане считают, что это запах аммиака:
- Антон: «Или аммиаком»;
- Олег: «Аммиак».
Также люди сообщают, где еще слышен запах:
- Анна: «И рядом с "Макаронкой" тоже!»;
- Женя: «На всю улицу штырь стоит»;
- Аня: «Киевский, Собинова, просто жесть!»;
- Александр: «Киевский район. Хочется бежать».
При этом в некоторых районах воздух свежий. «На Октябрьском вроде нормально, свежий воздух», – пишет Ирина.
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