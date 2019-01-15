В «ЛНР» на пожаре погиб пожилой мужчина. Новости

На неподконтрольной украинской власти территории Луганской области во время пожара пос. Ивановка (Антрацитовский р-н) погиб 83-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Уточняется, что 13 января «в 03:26 в службу 101 Антрацитовского района поступил тревожный сигнал о загорании частного дома на ул. Пацюка в пос. Ивановка. Соседка, проснувшись ночью, увидела в окно, что в доме напротив горит крыша».

«Во время тушения в районе кровати был обнаружен труп пожилого мужчины – там же находился очаг загорания. Пожар ликвидирован в 05:20. Сгорела крыша площадью 80 кв. м, пол на площади 25 кв. м, повреждено перекрытие (25 кв. м), мебель (2 кв. м) и личные вещи (10 кв. м). Со слов дочери погибшего, проживавшей отдельно, стало известно, что отец ее курил, не выходя из дома. Предполагаемая причина загорания – неосторожность при курении хозяина», – утверждают в «ЛНР».

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