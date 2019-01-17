Цены взлетят: Жители Луганска обсуждают снос торговых рядов в районе Восточного рынка (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске разбирают торговые ряды в районе Восточного рынка. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Люди пишут о том, что сносят торговые ряды напротив магазина «Яблонька». При этом мнения луганчан по данному вопросу разделились. Одни считают, что это плохо, так как продавцы теряют работу, другие придерживаются противоположного мнения.

У многих положительное отношение к данным торговым рядам. Жители Луганска отмечают, что их беспокоит возможный рост цен, связанный с ликвидацией торговых точек. Также многие сомневаются в том, что «власти» озабочены благоустройством:

Юрий: «Раньше можно было под навесом пройтись и в дождь, и в жару»;

Дмитрий: «Заплатят ли людям за эти торговые точки, которые они когда-то приобретали за немалые деньги...»;

Валерий: «Уберут этот рынок, на Восточном цены взлетят в 2 раза»;

Карл: «Власти не о чистоте и благоустройстве заботятся, они загоняют торгашей на отжатые рынки, где они будут платить на карман новым властям (типа в бюджет), а компенсироваться все это будет за счет покупателя»;

Катерина: «Когда шла с универа, можно было купить овощей, фруктов и т.д., дешевле, чем в "Спаре" и других магазинах. Но, конечно, жителей близлежащих домов не радует такое соседство, так что, наверное, им решать, должен ли этот стихийный рыночек существовать. Просто ностальгия по былым хорошим временам. И жаль, что люди, скорее всего, работу потеряли»;

Иван: «Порядок – это хорошо, но, по совести, собирались сносить всю аллею у дороги, она так же стоит на газопроводе, но там хозяева, видать, более платежеспособные, поэтому решили ограничиться киосками напротив "Яблоньки". Так что самогонщикам напротив Максимума переживать не за что»;

Кирилл: «Какого-то негативного осадка не было никогда от этого места»;

Юрий: «А может быть, что это и не благоустройство, а расчистка места под ТЦ "Рога и Копыта", который будет не только перегораживать улицу, но и солнечный свет дому. И тоже будут топить, что это хорошо. "МакДак" же втулили. А на Советской – пристроек между домов... Ресторанища!».

При этом есть луганчане, которые считают, что рынок нужно убрать:

Юрий: «Сложные перемены для торгующих. Но там должна быть нормальная улица! Как и много где»;

Станислав: «Для всех это часть Восточного рынка… Хоть что-то хорошее, там же реально бомжатня была, вечно там какие-то мутные шныри были»;

Роман: «Жил там рядом в детстве, очень хорошо, что убирают. Еще бы центральный рынок сократили. Не город, а один сплошной стихийный рынок».

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