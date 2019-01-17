Цены взлетят: Жители Луганска обсуждают снос торговых рядов в районе Восточного рынка (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске разбирают торговые ряды в районе Восточного рынка. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Люди пишут о том, что сносят торговые ряды напротив магазина «Яблонька». При этом мнения луганчан по данному вопросу разделились. Одни считают, что это плохо, так как продавцы теряют работу, другие придерживаются противоположного мнения.
У многих положительное отношение к данным торговым рядам. Жители Луганска отмечают, что их беспокоит возможный рост цен, связанный с ликвидацией торговых точек. Также многие сомневаются в том, что «власти» озабочены благоустройством:
- Юрий: «Раньше можно было под навесом пройтись и в дождь, и в жару»;
- Дмитрий: «Заплатят ли людям за эти торговые точки, которые они когда-то приобретали за немалые деньги...»;
- Валерий: «Уберут этот рынок, на Восточном цены взлетят в 2 раза»;
- Карл: «Власти не о чистоте и благоустройстве заботятся, они загоняют торгашей на отжатые рынки, где они будут платить на карман новым властям (типа в бюджет), а компенсироваться все это будет за счет покупателя»;
- Катерина: «Когда шла с универа, можно было купить овощей, фруктов и т.д., дешевле, чем в "Спаре" и других магазинах. Но, конечно, жителей близлежащих домов не радует такое соседство, так что, наверное, им решать, должен ли этот стихийный рыночек существовать. Просто ностальгия по былым хорошим временам. И жаль, что люди, скорее всего, работу потеряли»;
- Иван: «Порядок – это хорошо, но, по совести, собирались сносить всю аллею у дороги, она так же стоит на газопроводе, но там хозяева, видать, более платежеспособные, поэтому решили ограничиться киосками напротив "Яблоньки". Так что самогонщикам напротив Максимума переживать не за что»;
- Кирилл: «Какого-то негативного осадка не было никогда от этого места»;
- Юрий: «А может быть, что это и не благоустройство, а расчистка места под ТЦ "Рога и Копыта", который будет не только перегораживать улицу, но и солнечный свет дому. И тоже будут топить, что это хорошо. "МакДак" же втулили. А на Советской – пристроек между домов... Ресторанища!».
При этом есть луганчане, которые считают, что рынок нужно убрать:
- Юрий: «Сложные перемены для торгующих. Но там должна быть нормальная улица! Как и много где»;
- Станислав: «Для всех это часть Восточного рынка… Хоть что-то хорошее, там же реально бомжатня была, вечно там какие-то мутные шныри были»;
- Роман: «Жил там рядом в детстве, очень хорошо, что убирают. Еще бы центральный рынок сократили. Не город, а один сплошной стихийный рынок».
Читайте также:
Комментарии