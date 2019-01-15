На Западе медленно разбирались во внешней политике Путина, – экс-посол США. Новости

В США экспертное сообщество уделяет много внимания не только вооруженному конфликту на Донбассе, но агрессивной внешней политике России. Об этом рассказал экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст.
«Наша команда обращает много внимания и на Украину, и на российскую агрессию против Украины, и на проблему кремлевского реванша», – сказал он.
«В Вашингтоне и в Европе люди медленно разбирались в проблематике внешней политики Путина. Не так быстро, как нужно. За последние 5-10 лет Россия, как вторая страна по военной мощи в мире, ведет политику реванша довольно, но не совсем открыто. В РФ хотят вернуть свою страну к статусу сверхдержавы, хотя бы на уровне США», – продолжил Хербст.
По его словам, власти Кремля хотят влиять на мировое сообщество «политикой диктата». «Это был тип советской дипломатии. В РФ, мягко говоря, жалеют, что исчез Советский Союз, не во всех вопросах, но в вопросе международного престижа и международного влияния», – отметил эксперт.
«Путин неоднократно высказывался по этому вопросу. Он говорит, что Москва должна иметь сферу влияния на всей территории бывшего Советского Союза. Он также говорит о том, что не только НАТО, но и Евросоюз представляют какую-то угрозу для России. И его риторика, и его политика показывают, чего именно он хочет. Он хочет подавить и Трансатлантический Альянс, и Евросоюз», – добавил экс-посол США.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»
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