Международное расследование катастрофы MH17 выходит на финальную стадию, – заместитель генпрокурора. Новости

Расследование Международной следственной группы по факту катастрофы Boeing рейса MH17 вышло на финальную стадию. Об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук в комментарии «Укринформу».

«В нашем расследовании мы выходим на решающую стадию. Но конкретные сроки передачи (дела в суд – ред.) зависят от наших голландских коллег», – сказал он, отвечая на вопрос, когда будет завершено следствие по данному делу.

Сторожук объяснил, что такая длительная подготовка материалов для передачи в суд связана с беспрецедентным в мировой истории случаем.

«На практике это абсолютно беспрецедентный, в мировой истории, случай, до сих пор не было такого расследования и будущего формата суда, поэтому идет очень тщательная подготовка, которая, естественно, требует много времени», – отметил он.

Заместитель генпрокурора подчеркнул, что в 2018 году Международная следственная группа занималась подготовкой для передачи материалов в суд Нидерландов, в том числе и на законодательном уровне, так как необходимо было принять ратификационный и имплементационный пакет законов, регламентирующих некоторые процессуальные моменты, не урегулированные национальным законодательством.

Напомним, в рамках судебного преследования виновных в катастрофе малайзийского самолета «Boeing 777» рейса MH17 основные организационные и финансовые нагрузки будут нести Нидерланды.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил проект меморандума о взаимопонимании между правительствами Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов о финансовой поддержке судебного преследования виновных в крушении 17 июля 2014 года самолета «Боинг» рейса МН17 Малайзийских авиалиний.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившиеся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также в сентябре 2016 года Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой пророссийскими незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

Читайте также: