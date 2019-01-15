В «ДНР» пенсионер стал жертвой разбойного нападения. Новости

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) группа лиц совершила разбойное нападение на пенсионера. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«Поступило сообщение из городской больницы о том, что была оказана медицинская помощь 69-летнему местному жителю, госпитализированному с травмами головы. Потерпевший сообщил, что телесные повреждения ему нанес малознакомый мужчина и его подруга, которых пенсионер пригласил к себе в гости для совместного распития спиртного. "Подогретые" алкоголем гости избили хозяина, прихватили его денежные средства и скрылись в неизвестном направлении», – говорится в сообщении.

Подозреваемые в разбое задержаны. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. (418 тыс. грн по местному курсу на 15.01.2018).

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