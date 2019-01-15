«Аркан» и ВПЛ: Переселенку с инвалидностью четвертый раз лишили пенсии. Новости

В Селидово (Донецкая обл.), где переселенка из Донецка проживает с 2014 года, дончанке уже 4 раза приостанавливали выплату пенсии по инвалидности, последний раз – в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба БФ «Право на защиту» («Право на захист»).

Правозащитники сообщили, что кроме инвалидности, девушка страдает диабетом. Впервые выплату пенсии ей приостановили из-за попадания в списки системы «Аркан» в апреле 2017 года. Ольга удивилась, ведь последний раз ездила в неподконтрольный украинским властям Донецк год назад, поэтому подала иск в суд, который остался без рассмотрения, а выплаты пенсии возобновили до вынесения решения.

Более года пенсию выплачивали, но в мае 2018 года, ссылаясь на списки системы «Аркан» и долгое пребывание на неконтролируемой правительством Украины территории, вновь приостановили. «Тогда я написала заявление в Главный центр обработки специальной информации Госпогранслужбы, где получила ответ, что в базе вообще не сохранились данные о пересечении КПВВ. В мае 2018 году ко мне пришли из Управления Пенсионного фонда Украины, составили акт и восстановили выплату пенсии», – рассказала Ольга.

Но уже через месяц выплаты вновь прекратились из-за той же системы «Аркан». Девушка решила пересечь линию соприкосновения через КПВВ «Марьинка», чтобы в базе Госпогранслужбы Украины зафиксировали факт его пребывания на подконтрольной украинским властям территории. Однако выплата пенсии так и не была восстановлена, в связи с чем переселенка была вынуждена повторно обращаться с иском в суд для восстановления нарушенных прав. Через 5 месяцев, в ноябре 2018 года, ПФУ решению суда возобновил выплату пенсии.

«Я надеялась, что мои мучения закончились и я буду получать пенсию без перебоев», – отметила дончанка. Но в январе 2019 года ее снова лишили выплат.

В БФ «Право на защиту» отметили, что поскольку большую часть средств Ольга тратит на лекарства, переселенка считает действия представителей ПФУ издевательством над ней. «Не понимаю, сколько еще судебных решений в мою пользу должно быть принято, чтобы я могла беспрепятственно получать пенсию», – говорит она.

Из-за постоянного волнения у девушки поднялось давление, ее доставили в больницу, где переселенка находится уже несколько дней.

Ранее представитель БФ «Право на защиту» сообщила, что при этом технические ошибки системы «Аркан» до сих пор не устранены, что заставляет переселенцев постоянно ходить по судам или бегать проверяться для возобновления пенсионных или социальных выплат. Эксперт также напомнила, что несмотря на то, что «списки СБУ» были отменены судом, как незаконные основания для проверки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лишения пенсий и соцвыплат, переселенцев продолжают лишать выплат из-за базы «Аркан».

Напомним, что в Украине действующая система назначения и контроля за социальными выплатами и выплатами пенсии для внутренне перемещенных лиц, в частности, Постановление Кабинета министров № 365 и внесение изменений в Постановление № 637, которые ввели более двух лет назад, частично не соответствует законодательству и Конституции.

Ранее отмечалось, что работа системы «Аркан» (трансформация т. н. «списков СБУ»), с помощью которой осуществляется, в том числе, контроль за пересечением гражданами линии разграничения на Донбассе, пока что принесла больше неразберихи, чем пользы. В некоторых регионах сотрудники УТСЗН не понимают, что делать со списками переселенцев-пенсионеров, полученными из «Аркана». Кроме того, нет никакого разъяснения о том, как работать с системой и как можно обжаловать решения. Общественники рассказали, как выглядят «списки СБУ», а правозащитники, на основе имеющейся на данный момент скудной информации о работе системы «Аркан», разработали первоочередные шаги по обжалованию действий чиновников. Переселенцы, которые ошибочно попадают в систему «Аркан», даже после подтверждения своего нахождения на подконтрольной Украине территории могут снова лишиться социальных или пенсионных выплат.

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