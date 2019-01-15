Эффективность работы Минветеранов будет зависеть от деятельности Общественного совета, – мнение. Новости

В ходе электронного голосования за кандидатов в Общественный совет при Министерстве по делам ветеранов общество самостоятельно выберет тех людей, кому они доверяют. От эффективной работы совета будет зависеть эффективная работа министерства. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 января, в ходе брифинга на тему: «Создание Общественного совета при Минветеранов путем интернет-голосования за кандидатов» сообщил член инициативной группы, председатель всеукраинской общественной организации «Ветеранское братство» Дмитрий Шатровский.

По его словам, на сегодняшний день есть определенный скепсис касательно образования общественных советов. Именно поэтому инициативная группа поддержала предложение об электронном голосовании – открытом и честном. «И общество самостоятельно выберет тех людей, кому они доверяют, которые работали ради этого общества. Потому что и от эффективной работы общественного совета будет зависеть эффективная работа министерства. А это улучшит жизнь, к примеру, простому стрелку Петру из Львовской области», – сказал Шатровский.

«Общественный совет – это консультационный орган, он создается на 2 года. Совет способствует участию общественности в проведении государственной политики органами исполнительной власти», – добавил он.

Член инициативной группы объяснил, что основными задачами совета являются осуществление общественного контроля за деятельностью министерства, формирование и реализация госполитики.

Ранее сообщалось, что на создание Министерства по делам ветеранов Украины может уйти около полугода, а в штате ведомства будет около 350 работников, которые будут проходить строгий конкурсный отбор, при этом планируется 30% сотрудников будут составлять именно участники боевых действий. Кабмин принял постановление о создании Министерства по делам ветеранов в ноябре 2018 года.

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз подчеркнула, что главная задача нового министерства – сформировать актуальную и качественную нормативную базу, которая будет эффективно работать для защиты прав каждого ветерана боевых действий.

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