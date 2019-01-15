Санкции убедят Путина уйти из Донбасса, – экс-посол США. Новости

Спустя 4 года вооруженного конфликта на Донбассе в Америке сильно изменилось отношение к агрессивной политике Кремля. Об этом рассказал экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст.
«Я думаю, что в конце концов, Украина выйдет победителем в этом конфликте, потому что эта война Кремля против украинского народа. Это не война русского против украинского народа. Это война Кремля, Путина. Для Путина это – громадная слабость, поэтому он скрывает эту войну от своего народа», – сказал он.
«Сейчас в Вашингтоне элита понимает кремлевскую угрозу, потому что эта угроза исходит не от России. На мой взгляд, политика Путина не служит интересам России. Спустя 4 года в Америке это стало общим пониманием, конечно, не между всеми, но среди большинства в Конгрессе США, и администрации», – продолжил Хербст.
По его словам, теперь в США точно убеждены, что политика Кремля – это агрессивная политика реванша, которой нужно противостоять, а не умиротворять агрессора. «Этого не было 4 года назад. Санкции в отношении РФ могут сработать как через 2,5 года, так и через 15 лет. Санкции, как часть пакета мер противодействия, убедят Москву уйти из Донбасса. Крым – это другой вопрос», – отметил экс-посол США.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»
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