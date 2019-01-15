На Донетчине осудили участника НВФ «ДНР». Новости

В Донецкой области по материалам Службы безопасности Украины к девяти годам лишения свободы заочно приговорен участник незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что в мае 2015 года житель населенного пункта Мироновский, что на Донетчине, присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов. Находясь в составе группировки на территории временно оккупированного Дебальцево, он участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Злоумышленник, в частности, корректировал артиллерийские обстрелы позиций украинских военных», – отметили в спецслужбе.

По материалам СБУ Константиновский горрайсуд признал фигуранта дела виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Участник НВФ объявлен в розыск.

«Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного решения в исполнение. Приговор вступил в законную силу», – отметили в СБУ