Украина так и не заботится о лежачих пенсионерах в «Л-ДНР», – правозащитница. Новости

На пятый год вооруженного конфликта на Донбассе государство так и не позаботилось о лежачих пенсионерах, которые не только лишены физической возможности выехать, но и пенсий. Об этом рассказала менеджер неправительственной программы «Советник по вопросам ВПЛ», переселенка из Донецка Валерия Вершинина.

«У моей бабушки перелом обоих шеек бедра. Она – лежачая больная. Она не может встать и приехать сюда. Если бы у нее не было четырех внуков, она бы просто умерла с голоду, просто потому, что государство не предлагает никакого механизма, как этот человек может выехать», – рассказала Вершинина.

«Она не может физически встать и выехать. Государство не платит такому человеку пенсии. Содержание такого человека на подконтрольной территории никаким образом не предусматривается – нет каких-то государственных центров, в которых говорят: "Дорогие пенсионеры, приедете и живите у нас, и мы будем вам платить пенсии"», – добавила правозащитница.

Она также подчеркнула, что в Украине мошенники пользуются тем, что государство установило ряд сложных проверок для жителей неподконтрольных территорий Донбасса, которые вынуждены из-за этого обращаться к услугам посредников. «Каждый раз нужно помнить, что это – выстрел себе в ногу», – отметила Вершинина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио Свобода»

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