Участник АТО (ООС) рассказал, чем будет заниматься Общественный совет при Минветеранов . Новости

Общественный совет при Министерстве по делам ветеранов будет поднимать проблемные вопросы, проблемы участников боевых действий, чтобы власти занимались их решением. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об основных направлениях деятельности совета в ходе брифинга рассказал член инициативной группы, председатель всеукраинской общественной организации «Ветеранское братство» Дмитрий Шатровский. Брифинг на тему «Создание Общественного совета при Минветеранов путем интернет-голосования за кандидатов» прошел сегодня, 15 января.

«Одно из основных направлений работы – это контроль Министерства, антикоррупционный контроль, вынесение на обсуждение общественности различных моментов. То есть, написание разных проектов, определенных проблемных вопросов. Общественный совет должен доносить до госслужащих, до министра, так сказать, снизу вверх проблематику», – рассказал Шатровский.

Шатровский отметил, что и сам является участником боевых действий, в частности, три года прослужил в полку «Азов». По его словам, формирование Общественного совета важно, чтобы министр и госслужащие слышали проблемы участников боевых действий, и чтобы эти проблемы решались.

Ранее сообщалось, что на создание Министерства по делам ветеранов Украины может уйти около полугода, а в штате ведомства будет около 350 работников, которые будут проходить строгий конкурсный отбор, при этом планируется, что 30% сотрудников будут составлять именно участники боевых действий. Кабмин принял постановление о создании Министерства по делам ветеранов в ноябре 2018 года.

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз подчеркнула, что главная задача нового министерства – сформировать актуальную и качественную нормативную базу, которая будет эффективно работать для защиты прав каждого ветерана боевых действий.

Также сообщалось, что в ходе электронного голосования за кандидатов в Общественный совет при Министерстве по делам ветеранов общество самостоятельно выберет тех людей, кому они доверяют. От эффективной работы совета будет зависеть эффективная работа министерства.

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