Военный вертолет с пятью министрами не долетел до Мариуполя (Фото). Новости

Военный вертолет с министрами иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины не долетел до Мариуполя (Донецкая обл.) из-за сложных погодных условий. Вертолет, в котором находились главы МИД Эстонии Свен Миксер, Литвы Линас Линкявичюс, Польши Яцек Чапутович, Латвии Эдгарс Ринкевичс и Украины Павел Климкин, приземлился в аэропорту в Днепре. Об этом сегодня, 15 января, сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Вертолет вылетел из аэропорта. Однако позже глава МИД Украины сообщил, что до Мариуполя сегодня министры все же не добрались. «Несмотря на тяжелые погодные условия, попытались долететь до Мариуполя. Экипаж военных вертолетов, в условиях тумана и угрозы обледенения, принял решение вернуться на Днепровский аэродром», – написал Климкин.

«Очень хотел показать нашим друзьям из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши Мариупольский порт, в котором сейчас всего 2 корабля, а когда-то кипела жизнь. Показать, что происходит на КПВВ на линии соприкосновения. На этот раз не получилось. Но видеосвязь с теми, кто нас ждал в Мариуполе, мы все равно организуем. Сейчас с моими коллегами уже в больнице им. Мечникова в Днепре. Спасибо тем, кто спасает наших раненых ребят с фронта», – добавил он.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин и главы МИД Эстонии Свен Миксер, Литвы Линас Линкявичюс, Польши Яцек Чапутович и Латвии Эдгарс Ринкевичс отправились в Мариуполь.

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