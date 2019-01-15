В зоне ООС разоблачили чиновницу, получавшую «откаты» (Фото). Новости

Правоохранителями из состава Объединенных сил разоблачена директор одного из коммунальных предприятий Луганской областной военно-гражданской администрации, получавшая «откаты». Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Как рассказали в штабе, следователи Национальной полиции совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Луганской области и под процессуальным руководством военной прокуратуры Луганского гарнизона из состава Объединенных сил разоблачили на фактах получения неправомерной выгоды директора одного из коммунальных предприятий Луганской областной военно-гражданской администрации.

Оперативными работниками спецслужб установлено, что чиновница наладила механизм получения «откатов» от представителей фармацевтических компаний, осуществляющих поставку лекарственных препаратов в сети аптек, подконтрольных коммунальному предприятию.

В течение ноября 2018 года – января 2019 года правоохранители задокументировали факты систематического получения директором КП «откатов» на общую сумму 95 тыс. грн. 15 января этого года при получении очередной части неправомерной выгоды в сумме 15 тыс. грн чиновницу задержали в порядке статьи 228 УПК Украины. В настоящее время проводятся первоочередные оперативные (розыскные) действия, а также обыски по месту жительства фигуранта дела. По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.