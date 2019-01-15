Первый уровень опасности: Жителей Луганщины предупреждают об ухудшении погоды. Новости

В Луганской области 16 января ожидается ухудшение погодных условий – снежные заносы и гололедица. В полиции призывают водителей быть внимательными на дорогах. Об этом сегодня, 15 января, сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Как отмечается, ночью и утром 16 января местами по Луганской области ожидается значительный снег, на дорогах заносы, гололедица (1 уровень опасности – желтый).

«Призываем водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать правила безопасного управления транспортом во время непогоды и, по возможности, отказаться от поездок на дальнее расстояние», – говорится в сообщении.

Пешеходов также просят позаботиться о себе: по возможности использовать светоотражающие элементы, обувь с нескользкой подошвой и быть особенно внимательными на дороге.

Полиция Луганщины готова к оказанию помощи в случае осложнения дорожного движения из-за погодных условий. «Если во время движения вы попали в затруднительное положение из-за непогоды, или стали свидетелем подобного – звоните по номеру "102"», – уточнили правоохранители.

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