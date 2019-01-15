На Донбассе участники НВФ увеличивают количество участков для минирования. Новости

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) по указанию кураторов РФ увеличивают количество участков для минирования, тем самым нарушая международные конвенции. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование продолжает нарушать международные конвенции о запрете применения противопехотных мин и взрывных устройств. В частности, во исполнение указаний российских советников увеличено количество участков для минирования в районах передовых позиций соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ. При этом, значительная часть минно-взрывных заграждений оборудуется в авральном порядке, без обозначения их соответствующими указателями на местности и без надлежащего оформления схем минирования», – говорится в сообщении.

Как подчеркивается, в результате безответственных действий российских войск, возрастает опасность для мирного населения и создаются предпосылки для осложнения работ по разминированию в будущем больших площадей временно неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.

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