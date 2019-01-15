В Украине от гриппа умерли 19 человек. Новости

В Украине от гриппа умерли уже 19 человек, среди которых беременная женщина и трое детей. Об этом в эфире сообщила заведующая отделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины Оксана Артемчук в эфире телеканала «Прямой».

«По данным прошлой недели в Украине выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ в основном среди взрослого населения. Дети были на каникулах, они вернулись к учебному процессу с понедельника, поэтому со следующей недели мы среди детей будем видеть рост заболеваний гриппом и ОРВИ», – заявила Оксана Артемчук.

Она подчеркнула, что эпидемические пороги в Украине в целом не превышены. «Наоборот, мы находимся ниже порога, это хорошо. Однако в некоторых регионах, а именно – в Житомирской, Сумской, Одесской областях – эпидемические пороги превышены. Среди них самый высокий уровень заболеваемости – в Житомирской области», – пояснила представитель Минздрава.

По ее словам, прививки от гриппа получили лишь 0,4% населения Украины. «Я хочу также сообщить, что в Украине уже 19 летальных случаев, среди них – беременная женщина, трое детей, двое медицинских работников. И ни один из них не был привит против гриппа», – уточнила Оксана Артемчук.

Напомним, в Луганской области за неделю острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели более 2, 6 тыс. человек.

Как ранее сообщалось, в Донецкой области эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) продолжает оставаться нестабильной. За неделю с 28.12.2018 по 03.01.2019 гриппом и ОРВИ заболели 7 374 человека. Среди школьников эпидпорог превышен на 17,7%.

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