В Украине с начала года корью заболели более 5 тысяч человек. Новости

С начала этого года в Украине корью заболели более 5 тыс. человек. Только за минувшую неделю заболели более 2,7 тыс. украинцев. Об этом сегодня, 15 января, сообщает сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины.

«По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 2-ю неделю 2019 года корью заболели 2 767 человек – 1 087 взрослых и 1 680 детей. Прививка – единственный надежный способ защиты от кори, даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости», – говорится в сообщении.

Как отметили в ЦОЗ, с 28 декабря 2018 года до 11 января 2019 года корью в Украине заболели уже 5 059 человек. Из них – 2 042 взрослых и 3 017 детей.

Чаще всего болеют дети, не получившие вторую дозу КПК вовремя. «По состоянию на 10 января доля детей, получивших пропущенную первую дозу КПК, составляет 56,6% (меньше всего – в Черкасской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях). А доля детей, которые получили две дозы, еще меньше – 46,2% (меньше – во Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях)», – пояснили специалисты.

Медики призвали родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки календаря прививок, и как можно скорее провести прививки, если пропустили плановую вакцинацию.

Уточняется, что по состоянию на 10 января 2019 года в Украине есть 792 517 доз вакцин против кори, паротита и краснухи, в частности 392 200 доз вакцин КПК производства США, которые были направлены в регионы Украины. Приоритетной является поставка вакцин в западные области, где сейчас регистрируют больше случаев заболевания корью.

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