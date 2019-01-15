Забытые: В Киеве стартовали съемки фильма об учительнице из Луганска. Новости

В Киеве 20 января начнутся съемки нового фильма режиссера Дарьи Онищенко «Забытые». Кинолента будет создана при финансовой поддержке Министерств культуры Украины и Швейцарии. Об этом сообщила Дарья Онищенко, передает «Укринформ».

Фильм «Забытые» рассказывает о молодой учительнице украинского языка Нине, которая по семейным обстоятельствам вынуждена остаться на временно неподконтрольной украинским властям территории, в Луганске. На фоне политических событий на Донбассе, в фильме разворачивается страстная история любви. Нина влюбляется в Андрея – парня-сироту, который борется с несправедливостью в неподконтрольном городе.

Дарья Онищенко хочет посвятить свою картину людям, которые не по своей воле остались «по ту сторону». «Ни один из нас не имеет права забывать о них», – уверена она.

«Забытые» станут общим творческим проектом Дарьи Онищенко с украинской художницей Марией Куликовской, которая также сыграет в фильме. В киноленте Мария воссоздает арт-перформанс, в котором она уничтожает свои скульптуры. Таким образом художница метафорически повторит правдивую историю, которая произошла в культурном фонде «Изоляция» в Донецке в 2014 году, когда участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) захватили его территорию.

Фото: «Укринформ»

С украинской стороны производством киноленты занимается кампания «Директория Кино», со швейцарской – «Леман Систерс». Продюсерами фильма станут Игорь Савиченко, Дмитрий Кожема и Клаудиа Леман. Роли в картине исполнят молодые украинские актеры: Марина Кошкина, Даниил Каменский, Василий Кухарский, а также Алексей Горбунов.

Съемки картины продлятся до конца февраля 2019 года. Оператором картины станет Эрол Зубцевич, чьи работы неоднократно участвовали в конкурсах Каннского, Берлинского и других кинофестивалей.

Продюсеры планируют представить будущий фильм на одном из международных кинофестивалей. Дата премьеры ленты пока неизвестна.

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