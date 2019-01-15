В Авдеевке появилось «социальное такси» для людей с инвалидностью. Новости

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) ввели новую услугу – «Социальное такси» – для людей с инвалидностью, в том числе переселенцев. Об этом сегодня, 15 января, сообщает Департамент информационной и внутренней политики Донецкой областной государственной администрации.

Как уточняется, социальное такси – это автомобиль, оборудованный подъемником или приставным пандусом для проезда людей с инвалидностью, которые передвигаются на инвалидных колясках. Такая услуга бесплатно предоставляется отдельным категориям жителей для проезда к учреждениям социальной защиты и социального обслуживания населения, медицинским учреждениям.

«Услуга предоставляется за счет средств городского бюджета, предусмотренных для реализации соответствующего мероприятия Комплексной программы социальной защиты населения города Авдеевка. Исполнителем является Территориальный центр», – говорится в сообщении.

Кроме того, в обладминистрации пояснили, что социальным такси смогут воспользоваться лица с I и II группой инвалидности, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые передвигаются на инвалидных колясках и зарегистрированы в Авдеевке, в том числе переселенцы, а также пожилые люди, которые по состоянию здоровья нуждаются в постороннем уходе, медицинской помощи, не имеют трудоспособных родственников, и в отношении которых продолжается процедура оформления в дом-интернат на государственное содержание.

«Заявка на использование социального такси подается диспетчеру за три дня до даты выполнения услуги по телефону с последующей передачей документов», – сказано в сообщении.

Желающим воспользоваться услугой нужно заранее сообщить диспетчеру условия разового проезда – дату, начальный пункт, пункт назначения, время начала предоставления социальной услуги, остановки в пути следования, маршрут перевозки и другие необходимые сведения.

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