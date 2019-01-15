Ситуация в пунктах пропуска днем 15 января. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 15 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское»:
- Евгений: «10:43. Горловка в сторону Украины. Все стоят, как вкопанные, в Украину движения нет вообще».
КПВВ «Марьинка»:
- «Администратор»: «10:02. "Каргилл" – Марьинка. Пеших в сторону Украины много, полный навес и столько же на улице, 7 автобусов и штук 5 бусиков»;
- «Администратор»: «13:09. Марьинка – "Каргилл". В Донецк движения нет. Дочка третий час в автобусе».
КПВВ «Новотроицкое»:
- «Zzz»: «11:22. В Еленовке все плохо. Основная больше 100»;
- «Администратор»: «12:47. В Еленовке машин 200, если не больше».
КПВВ «Гнутово»:
- «devichka»: «13:31. В Октябре и Пищевике в Украину пусто».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
Читайте также:
Комментарии