Ситуация в пунктах пропуска днем 15 января. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 15 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Евгений: «10:43. Горловка в сторону Украины. Все стоят, как вкопанные, в Украину движения нет вообще».

КПВВ «Марьинка»:

«Администратор»: «10:02. "Каргилл" – Марьинка. Пеших в сторону Украины много, полный навес и столько же на улице, 7 автобусов и штук 5 бусиков»;

«Администратор»: «13:09. Марьинка – "Каргилл". В Донецк движения нет. Дочка третий час в автобусе».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Zzz»: «11:22. В Еленовке все плохо. Основная больше 100»;

«Администратор»: «12:47. В Еленовке машин 200, если не больше».

КПВВ «Гнутово»:

«devichka»: «13:31. В Октябре и Пищевике в Украину пусто».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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